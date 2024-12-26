Жители большинства городов Украины стали хуже относиться к деятельности мэров: опубликован антирейтинг

По ее словам, в таких городах как Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск и Винница деятельность мэра одобряет большинство жителей. Так, в Харькове это 80%, в Хмельницком 66%, в Чернигове - 63%, Ивано-Франковске - 58%, а в Виннице - 57%. При этом в таких крупных городах Украины как Киев, Днепр и Львов одобрительно оценивает мэра меньшинство жителей. В частности, во Львове это лишь 38%.

"При этом, должен с грустью констатировать, что почти по всем городам Украины отношение жителей к действующему мэру в этом году ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Самая критическая ситуация в Кропивницком. Так, в 2023 году одобрительно оценивали его 57%, а в текущем 36%, то есть, ухудшилось на 21%. В Луцке - на 19% хуже. В Киеве - на 17%", - сообщила Шуляк.

Парламентарий добавила, что единственные четыре города, жители которых в текущем году начали несколько одобрительно оценивать мэра, стали Чернигов (+10%), Одесса (+7%), Черновцы (+3%), Полтава (+5%). Более того, в таких городах как Харьков, Хмельницкий и Ивано-Франковск жители считают, что действующих мэров стоит переизбрать и на следующий срок. По большинству других городов оценка однозначна - мэр должен доработать свой срок и уйти.

По словам Шуляк, самая главная причина недовольства жителей деятельности мэров городов - коррупционная составляющая. В частности, больше всего коррупционных проявлений наблюдается в медицинской и образовательной сферах, хотя за последние пять лет здесь наблюдается определенное улучшение. В то же время, сферы, в которых положительные изменения пока не произошли, включают городскую власть, суды и прокуратуру. Более того, подчеркнула нардеп, согласно последним опросам, 35% украинцев отмечают, что ключевым фактором в принятии решений депутатами местных советов до сих пор остается самообогащение.

"На третий год войны коррупция на уровне местной власти, к сожалению, возвращается к довоенным показателям. Согласно данным Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения НАПК, с начала большой войны вынесено почти 7 тысяч приговоров коррупционерам", - отметила Шуляк.

Она отметила, что среди последних законодательных инициатив, направленных на преодоление коррупции, которые парламент в конце концов поддержал, следует выделить законопроект №7283. Сейчас он находится на подписи у президента.

"Этим документом для жителей общин вводят несколько эффективных инструментов народовластия. Благодаря им они смогут непосредственно влиять и принимать решения о том, каким должно быть устройство и развитие их громады. В частности в вопросах формирования и распределения местного бюджета. Зато местных депутатов обязывают перед ними постоянно отчитываться", - сообщила Шуляк.