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Мери оцінили ідею створення Конгресу місцевих і регіональних влад

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 09:35
Мери оцінили ідею створення Конгресу місцевих і регіональних влад Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У регіонах оцінили ідею створення Конгресу місцевих і регіональних влад. Мер Дніпра Борис Філатов бачить кілька причин, чому на Банковій захотіли створити цей Конгрес.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами".

За словами Філатора, по-перше, це результат правлячої партії на місцевих виборах.

"Друге - прийшло, швидше за все, розуміння того, що в такій великій, складній і різній країні, як Україна, неможливо ходити колонами і побудувати КПРС. Однозначно, різні формати діалогу - формальні, неформальні - це теж прекрасно", - сказав він.

Також, він вважає, що це і прагнення президента встановити діалог з регіонами.

За словами мера Львова Андрія Садового, пропозиція очолити Палату місцевої влади стала для нього несподіванкою. Тому він вирішив поки обмежитися терміном на півроку на цій посаді, щоб побачити на практиці роботу органу.

"Якщо ми працюємо без політиканства і без використання місцевого самоврядування в чиїхось партійних інтересах, тоді я готовий працювати. Якщо я побачу якісь недобрі наміри - тоді без мене", - пояснив він виданню.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли про стосунки з місцевою владою.

Зазначимо, в Україні розпочав роботу Конгрес регіональної влади

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