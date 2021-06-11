Мери Львова та Дніпра оцінили відносини з Офісом президента

Представники місцевої влади вказують на поліпшення діалогу з Офісом президента. Зокрема, його позитивно оцінили мери Львова та Дніпра Андрій Садовий та Борис Філатов.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Наводять Мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами".

Мер Дніпра Борис Філатов в коментарі РБК-Україна зазначив, що комунікація між центральною і місцевою владою змінилася в усіх напрямках.

"Починаючи з того, що створено Конгрес місцевих і регіональних влад. Фактично, це ще один майданчик для комунікацій. І закінчуючи змінами в кадровій політиці", - сказав виданню мер Дніпра Борис Філатов.

Після того як в Офісі і в Кабміні замінили кілька ключових персон по роботі з регіональною владою, то комунікація значно просунулося вперед, вважає Філатов.

"Насправді, початок був дуже складним, тому що не до кінця органи державної влади розуміють специфіку місцевого самоврядування. Зараз, враховуючи кількість проблем, які є в державі, мені здається, розуміння стає більше і комунікація відбувається частіше", – розповів РБК-Україна міський голова Львова Андрій Садовий.

Ще один зі співрозмовників видання пояснив: Якщо до (Сергія) Трофімова було взагалі неможливо достукатися, то (Кирило) Тимошенко постійно на зв'язку з мерами і до нього можна звернутися в разі проблем.