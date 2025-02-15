Уже есть принятое решение, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО. И не факт, что вступление страны в Альянс будет невозможно до начала переговоров с Россией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ХДС и кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца во время Мюнхенской конференции.
"Мы приняли решение в НАТО во время предыдущего саммита, что Украина будет иметь перспективу членства. Чтобы это изменить, надо принять совместное решение. Я не согласен с теми, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможно до начала переговоров с Россией", - сказал он.
Он еще раз подчеркнул, что есть уже решение по Украине в НАТО.
"Мы уже приняли решение (о вступлении Украины в НАТО, - ред) и чтобы его изменить, я не думаю, что только одно государство-член НАТО могло бы решать, чтобы изменить это решение", - уточнил Мерц.
В последнее время вопрос членства Украины в НАТО стал обсуждаться с новой силой. Особенно этот вопрос снова был поднят в контексте Мюнхенской конференции по безопасности 2025.
Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм по этому поводу заявлял, что Украину по состоянию на сейчас не будут принимать в НАТО. Однако в случае еще одного нападения российского диктатора Владимира Путина, страна пойдет в НАТО очень быстро.
В тоже времяпрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. При это он назвал Путина "самым влиятельным" членом НАТО.
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