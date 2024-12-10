Мерц посетил Киев, а Зеленский заявил о новой Контактной группе: новости за 9 декабря

Украина организовала новую контактную группу, в которую вошли несколько стран Европы. А в Киев прибыл кандидат на пост канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 9 декабря – в материале РБК-Украина.
По подсчетам The Wall Street Journal Россия за три месяца запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. 92% всех выпущенных целей были беспилотниками и ложными целями.
По данным источников WSJ, Россия может производить 1200 аналогов иранских Shahed в месяц.
Евсюков погиб, а его жена в тяжелом состоянии.
Сергей Евсюков – начальник Еленовской колонии. В июле 2022 года оккупанты совершили теракт в Оленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских защитника и 130 получили ранения.
Госспецсвязи сообщило, что хакеры рассылали фишинговые письма, которые маскировали под официальные сообщения от Украинского союза промышленников и предпринимателей. В письмах содержалась "вредная" ссылка.
За кибератакой стоит группировка UAC-0185, активно действующая по меньшей мере с 2022 года. Хакеры также нацелились на представителей Сил безопасности и обороны Украины.
Как отмечается в строительстве, украинские воины 29 ноября 2024 года уничтожили элементы российской ПВО С-400 в Симферополе.
Разведчики акцентируют, что это второй зарегистрированный успешный удар по российским системам С-400 Вооруженными силами Украины в ноябре после уничтожения такой системы в Курской области 23 ноября 2024 года.
"Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять сам вопрос по приглашению в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит", - заявил президент Украина Владимир Зеленский во время беседы с журналистами по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.
Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.
По его словам, в Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия по военной поддержке Украины.
Президент Владимир Зеленский напомнил, что лидер Франции Эммануэль Макрон предлагал, чтобы какая-либо часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины. Это якобы мало обеспечило бы безопасность, пока Украина не в НАТО.
"Но мы должны иметь до этого ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - подчеркнул Зеленский.
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать Контактную группу из нескольких стран Европы, чтобы сформировать единую позицию по завершению войны в Украине.
"Ваше предложение о создании Контактной группы я поддерживаю. Если честно, мы уже организовали (Контактную группу – ред.)", - ответил президент.
Глава государства Владимир Зеленский рассказал о поручениях, которые он дал во время сегодняшнего заседания Ставки.
"А сейчас - сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено - и на организационном уровне, и на уровне финансов", - отметил президент.
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