Мерц посетил Киев, а Зеленский заявил о новой Контактной группе: новости за 9 декабря

Война России против Украины: последние новости

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином помощь США и следующий "Рамштайн".

РФ заявила о передаче Украине "тел пленных", якобы погибших из-за падения Ил-76. В Коордштабе говорят, что сейчас идет идентификация останков тел, переданных с Москвой во время последних репатриационных мероприятий.

РФ запустила по Украине в четыре раза больше ракет и дронов этой осенью, чем в прошлую, - WSJ

По подсчетам The Wall Street Journal Россия за три месяца запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. 92% всех выпущенных целей были беспилотниками и ложными целями.

По данным источников WSJ, Россия может производить 1200 аналогов иранских Shahed в месяц.

В автомобиле, взорванном в оккупированном Донецке, находился коллаборант Сергей Евсюков и его жена

Евсюков погиб, а его жена в тяжелом состоянии.

Сергей Евсюков – начальник Еленовской колонии. В июле 2022 года оккупанты совершили теракт в Оленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских защитника и 130 получили ранения.

Хакеры попытались атаковать оборонные предприятия Украины

Госспецсвязи сообщило, что хакеры рассылали фишинговые письма, которые маскировали под официальные сообщения от Украинского союза промышленников и предпринимателей. В письмах содержалась "вредная" ссылка.

За кибератакой стоит группировка UAC-0185, активно действующая по меньшей мере с 2022 года. Хакеры также нацелились на представителей Сил безопасности и обороны Украины.

Кратеры 13 метров: британская разведка зафиксировала ликвидацию российского С-400 в Крыму

Как отмечается в строительстве, украинские воины 29 ноября 2024 года уничтожили элементы российской ПВО С-400 в Симферополе.

Разведчики акцентируют, что это второй зарегистрированный успешный удар по российским системам С-400 Вооруженными силами Украины в ноябре после уничтожения такой системы в Курской области 23 ноября 2024 года.

Обсудит приглашение в НАТО. Зеленский в ближайшее время позвонит по телефону Байдену

"Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять сам вопрос по приглашению в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит", - заявил президент Украина Владимир Зеленский во время беседы с журналистами по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.

Мерц в Киеве поддержал предоставление Украине дальнобойных видов вооружения

Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.

По его словам, в Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия по военной поддержке Украины.

Украина может подумать над идеей Макрона о размещении иностранных войск, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский напомнил, что лидер Франции Эммануэль Макрон предлагал, чтобы какая-либо часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины. Это якобы мало обеспечило бы безопасность, пока Украина не в НАТО.

"Но мы должны иметь до этого ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - подчеркнул Зеленский.

Для единой позиции Европы по завершению войны. Зеленский заявил о новой Контактной группе

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать Контактную группу из нескольких стран Европы, чтобы сформировать единую позицию по завершению войны в Украине.

"Ваше предложение о создании Контактной группы я поддерживаю. Если честно, мы уже организовали (Контактную группу – ред.)", - ответил президент.

Зеленский поручил провести аудит в подготовке военных и намекнул на новые кадровые изменения

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о поручениях, которые он дал во время сегодняшнего заседания Ставки.

"А сейчас - сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях, что именно должно быть исправлено, что должны добавить и кого еще заменить. Все, что необходимо, может быть обеспечено - и на организационном уровне, и на уровне финансов", - отметил президент.