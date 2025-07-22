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Мерц: США еще не дали четких сроков, когда передадут Patriot Германии

Вторник 22 июля 2025 02:00
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Мерц: США еще не дали четких сроков, когда передадут Patriot Германии Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Германия пока не получила подтверждения сроков, когда США могут передать Patriot на замену тем, которые ФРГ готова предоставить Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - проинформировал он.

В то же время Мерц добавил, что переговоры с США относительно того, когда эта замена почти поступить - ведутся. Эти детали обсуждают министры обороны.

Отметим, что заявление немецкого канцлера прозвучало на совместной с норвежским коллегой Йонасом Шаром Стере конференции в Берлине.

Тот в свою очередь сказал, что понимает стремление Германии иметь ясность в этом вопросе. В то же время Стере отметил, что Берлин позиционирует себя лидером в обеспечении Украины дополнительными системы противовоздушной обороны.

"Поддержка Украины является легитимной задачей защиты международного права и права нации на самооборону, но это также о сохранении порядка в Европе", - подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Системы Patriot для Украины

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка отправит Украины ПВО Patriot, и платить за это будет Европа.

Позже, 14 июля, он анонсировал передачу Украину 17 систем Patriot. Хотя до сих пор возникают вопросы, что он точно имел ввиду - системы, пусковые установки или ракеты. Еще чуть позже он сказал, что в Украину уже доставляются ракеты Patriot.

Однако в правительстве Германии 17 июля опровергли заявление Трампа, что ПВО Patriot уже доставляются в Украину.

Отметим, что вчера министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы ПВО боеприпасы.

Он также рассказал, что в ходе встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом договорился, что Германия присоединится к поставкам 5 систем Patriot Украине как можно скорее.

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