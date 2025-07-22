Мерц: США еще не дали четких сроков, когда передадут Patriot Германии
Германия пока не получила подтверждения сроков, когда США могут передать Patriot на замену тем, которые ФРГ готова предоставить Украине.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - проинформировал он.
В то же время Мерц добавил, что переговоры с США относительно того, когда эта замена почти поступить - ведутся. Эти детали обсуждают министры обороны.
Отметим, что заявление немецкого канцлера прозвучало на совместной с норвежским коллегой Йонасом Шаром Стере конференции в Берлине.
Тот в свою очередь сказал, что понимает стремление Германии иметь ясность в этом вопросе. В то же время Стере отметил, что Берлин позиционирует себя лидером в обеспечении Украины дополнительными системы противовоздушной обороны.
"Поддержка Украины является легитимной задачей защиты международного права и права нации на самооборону, но это также о сохранении порядка в Европе", - подчеркнул премьер-министр Норвегии.
Системы Patriot для Украины
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка отправит Украины ПВО Patriot, и платить за это будет Европа.
Позже, 14 июля, он анонсировал передачу Украину 17 систем Patriot. Хотя до сих пор возникают вопросы, что он точно имел ввиду - системы, пусковые установки или ракеты. Еще чуть позже он сказал, что в Украину уже доставляются ракеты Patriot.
Однако в правительстве Германии 17 июля опровергли заявление Трампа, что ПВО Patriot уже доставляются в Украину.
Отметим, что вчера министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы ПВО боеприпасы.
Он также рассказал, что в ходе встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом договорился, что Германия присоединится к поставкам 5 систем Patriot Украине как можно скорее.
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