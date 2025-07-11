Мерц назвал условие для разблокирования активов России: 500 млрд евро компенсации Украине
Россия может остаться без доступа к своим активам за рубежом, пока не выполнит важное условие, которое озвучил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Речь идет о масштабной сумме компенсации Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца во время выступления на конференции в Риме.
По словам Мерца, материальный ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабной агрессии России, оценивается примерно в 500 миллиардов евро. Именно такую сумму должна заплатить Москва в качестве репараций.
"Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна возместить этот ущерб. Пока этого не произойдет, россия не получит и не должна получить доступ к замороженным российским активам", - подчеркнул Мерц.
Сейчас в Европе и других странах Запада заморожены активы российского центробанка на сумму более 300 миллиардов евро. Ключевым вопросом остается механизм их использования для восстановления Украины.
Европейские лидеры неоднократно обсуждали возможность направления процентов или доходов от управления этими активами на поддержку Украины, однако полная конфискация до сих пор вызывает юридические споры.
В то же время, по словам Мерца, позиция Германии четкая: Россия должна нести ответственность за разрушения и убытки, вызванные агрессией против Украины, и без выплаты репараций доступ к активам для Кремля должен оставаться закрытым.
Ожидается, что вопрос возмещения станет одной из главных тем в дальнейших дискуссиях среди стран "Большой семерки" и Евросоюза.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины.
По его информации, Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.
Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но безуспешно. После этого Киев обратился к Германии за помощью.
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