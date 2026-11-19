По его словам, у партнеров есть четкая идея мира, и сегодня они подготовились к возможным переговорам. Он убежден, что диалог Украины, России, США и Европы откроет лучший шанс для мира.

На Евросовете в Дублине лидеры договорились, что от имени Европы на переговорах выступят Германия, Франция, Британия, Польша и Италия.

Они будут действовать вместе в сотрудничестве с институтами в Брюсселе и будут опираться на четкие принципы, по которым сегодня было единство.

"Целью является суверенная Украина в безопасной Европе. Исходной точкой территориальных договоренностей должна быть так называемая линия столкновения", - заявил немецкий канцлер.

Условия для Украины, санкции против РФ и безопасность

Мерц подчеркнул, что Украина должна иметь возможность идти по европейскому пути и рассчитывать на помощь в восстановлении. В ответ возможна постепенная отмена санкций против России, связанная с определенными условиями.

Отдельно он сказал, что после прекращения огня Киев должен получить сильные гарантии безопасности. Это будет иметь последствия для европейской и атлантической безопасности, и этот вопрос придется обсуждать в ходе переговоров.

"Дамы и господа, здесь нужна правильная последовательность, сначала мир в Украине, затем договоренности по евроатлантической безопасности. Москва знает - максимальные требования с декабря 21 года нереалистичны", - заявил Мерц.

ЕС должен стать более безопасным

Канцлер добавил, что после достижения мира в Украине Европа должна стать более безопасной, чем раньше, поэтому союзникам нужно более сильное и более европейское НАТО.

В то же время со временем следует говорить с Москвой военными каналами коммуникации об уменьшении рисков и прозрачности, поскольку это служит интересам обеих сторон.

Политик также заявил, что партнеры дееспособны по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, совместные военные учения, которые проходят в эти дни, показывают, что коалиция желающих готова вместе с США внести вклад в обеспечение мира.