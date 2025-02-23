Мерц намерен сформировать новое правительство до 20 апреля

"После выборов в Гамбурге настало время для интенсивного диалога друг с другом. Я надеюсь, что мы завершим формирование правительства самое позднее к Пасхе", - сказал он в эфире телеканала "Феникс".

Политик отметил, что если бы было сформировано двухпартийное коалиционное правительство, все могло бы развиваться быстрее. Также известно, что он будет вести переговоры со всеми возможными политическими партиями демократического центра.

"Мы уже третий год находимся в рецессии, и мы должны из нее выйти", - уточняет Мерц.