Мерц: лидеры ЕС позвонят Трампу перед его разговором с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завтра лидеры ЕС позвонят президенту США Дональду Трампу. Звонок состоится накануне разговора американского лидера с главой Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Мерц рассказал, что уже обсудил запланированный звонок Владимира Путина и Дональда Трампа с госсекретарем США Марко Рубио. Это произошло сегодня на инаугурации новоизбранного Папы Римского Льва ХIV в Ватикане.
"Мы договорились, что поговорим еще раз - четыре лидера государств (Британии, Германии, Польши и Франции) и президент США - перед этим разговором (Трампа с Путиным - ред.)", - сказал Мерц журналистам.
Также он отметил, что сейчас можно надеяться только на дальнейший прогресс. В то же время он уверен, что европейцы и американцы решительны и целеустремлены в вопросе окончания войны.
Кроме того, Мерц добавил, что сегодня в Ватикане имел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Звонок Трампа Путину и Зеленскому
Напомним, вчера Дональд Трамп написал у себя в соцсетях, что планирует позвонить в понедельник главе Кремля Владимиру Путину. Он планирует обсудить прекращение войны в Украине, а также вопросы торговли.
"Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра. Тема разговора - прекращение "кровавой резни", которая в среднем уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю", - заявил Трамп.
Далее он добавил, что после этого звонка будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и различными странами-членами НАТО.
"(Надеюсь, - ред.) будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!", - резюмировал он.
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