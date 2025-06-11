Мерц готовит смену в разведке: посол в Киеве станет новым главой, - СМИ

Как сообщает Spiegel, возглавить ведомство должен действующий посол Германии в Киеве Мартин Йегер. Такое решение якобы уже утвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Смена руководства BND происходит в рамках кадровой политики новой правящей коалиции. BND подчиняется непосредственно федеральной канцелярии, поэтому решение о назначении нового президента принадлежит именно главе правительства.

Правительство официально не комментирует ротацию, однако, по данным Spiegel, она уже согласована.

Действующий президент BND Бруно Каль оставит службу и перейдет на дипломатическую работу. Ожидается, что он возглавит посольство Германии в Ватикане.

По словам Йегера, BND нуждается в масштабной реформе, в частности в увеличении финансирования и расширении технических возможностей шпионажа за рубежом.

Кто такой Мартин Йегер

В Киеве он возглавляет посольство Германии с лета 2023 года и неоднократно выражал поддержку Украине на фоне полномасштабной войны с РФ.

Йегер также имеет опыт работы в немецком правительстве - в частности, в Федеральном министерстве внутренних дел и Министерстве развития.

Его считают последовательным технократом с глубоким пониманием международной безопасности.