У МЕРТ розраховують на 12 млрд гривень від великої приватизації у 2021 році

Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що відомство розраховує на 12 млрд гривень від великої приватизації у наступному році. Мала приватизація цього року принесла до держбюджету понад 2,5 млрд гривень.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Станом на 15 грудня проведено 419 успішних аукціонів з оголошеною вартістю понад 809 млн грн. Зростання ціни на аукціонах складає 307%. Дохід від продажу склав понад 2,5 млрд грн при плані у 400 млн грн", - вказано у повідомленні.

При цьому у 2019 році до державного бюджету від приватизації перераховано 549,471 млн гривень.

"Конкретний приклад успішної приватизації - продаж готелю "Дніпро", рекорд продажу якого складає 1 млрд 111 млн 111 тис. грн", - зазначив Петрашко.

Вказано, що приватизація спиртових активів принесла понад 1 млрд гривень. Вже продано 18 спиртових активів.

"Одним з останніх важливих рішень стало розблокування великої приватизації. За оцінками, бюджет у наступному році має отримати 12 млрд гривень", - зазначається у повідомленні.

За словами міністра, Кабінет міністрів схвалив законопроект і передав його на розгляд Верховній раді.

"Вважаю, що зараз слушний час для мораторію. Вже наступного року очікуємо на економічне відновлення як України, так і інших європейських країн", - підсумував глава МЕРТ.

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна підкреслили, що приватизація державного майна у 2020 році принесла до державного бюджету у п'ять разів більше, ніж торік.

Як писало РБК-Україна, КМУ планує відновити процес приватизації у 2021 році. З закону пропонується виключити пункт, який забороняє проведення аукціонів під час карантину.

Відзначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 23 грудня озвучив перелік підприємств для приватизації у 2021 році.