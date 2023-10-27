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"Мерседес" и еще четыре конюшни Формулы-1 выставят новичков на Гран-при Мексики

Мехико, Пятница 27 октября 2023 14:51
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"Мерседес" и еще четыре конюшни Формулы-1 выставят новичков на Гран-при Мексики Фото: Оливер Берман из академии "Феррари" сядет в болид "Хааса" (fiaformula2.com)
Автор: Антон Федорцив

В свободной практике перед мексиканским этапом Королевы автоспорта выступят пятеро новичков чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.

В первой тренировке на Автодроме имени братьев Родригес сразу пять призовых пилотов отдадут свои болиды юниорам. На такой шаг пойдут половина команд Королевских автогонок.

Претендент на чемпионский титул в Формуле-2 Фредерик Вести сядет в кокпит "Мерседеса" вместо Джорджа Раселла. В свою очередь Пьер Гасли отдаст свою машину "Альпин" резервному пилоту Джеку Дуэну, а Валттери Боттас из "Альфа Ромео" – лидеру личного зачета F2 Тео Пуршеру. Исак Хаджар будет ездить на болиде "Альфа Таури" Юки Цуноды.

Пилот команды Формулы-2 "Према" Оливер Берман оказался в боксах "Хааса". Гонщик из академии "Феррари" потренируется на машине Кевина Магнуссена. Талантливый британец также сможет проявить себя на свободной практике Гран-при Абу-Даби.

Каждая конюшня Формулы-1 обязана хотя бы раз в сезон заменить каждого из своих призовых пилотов юниором. Под эту категорию подпадают все гонщики, проведшие менее трех гонок под эгидой F1. Обычно команды оттягивают замены до последних этапов года.

К слову, ранее Хэмилтон потерял подиум Гран-при США из-за нетипичного нарушения.

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