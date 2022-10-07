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Меркель заявила о невозможности мира без России. У Зеленского резко ответили

Фото: экс-канцлер Германии Ангела Меркель с бессменным российским президентом Владимиром Путиным (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что без участия России мир в Европе невозможен, - это лицемерие. Россия является агрессором, и всем это понятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП, если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все понятно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого мира". Как это остановить?" - написал он.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 6 октября заявила, что крепкий мир в Европе может быть достигнут только с участием России. "Пока нам не удалось этого сделать, холодная война действительно еще не закончилась", - сказала она.

Она также предостерегла от игнорирования угроз России. "Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не отвергать их как блеф", - добавила она.

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Ангела Меркель