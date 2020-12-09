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Меркель виступила за жорсткий локдаун в Німеччині на Різдво

Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за посилення карантинних заходів у країні. На її думку, локдаун повинен початися з 24 грудня.

Про це пише DW.

Вона вказала на серйозність рекомендацій Національної академії наук "Леопольдіна". Вчені виступили за запровадження жорсткого локдауну з 24 грудня щонайменше до 10 січня.

Меркель виступила за закриття на цей період шкіл та магазинів. Канікули в школах вона пропонує розпочати 16 грудня.

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За її словами, введення більш жорстких карантинних обмежень допоможе зменшити показник захворюваності до 50 нових заражень за сім днів із розрахунку на 100 тисяч людей.

"В іншому випадку ми будемо знову і знову втрачати контроль над пандемією", - сказала канцлер.

Раніше влада Німеччини планувала посилити карантин після Різдва, з 27 грудня.

РБК-Україна також писало, що Швеція завершила експеримент з відмовою від локдауну і почала вживати жорстких заходів для стримування хвороби.

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Новини України Ангела МеркельЛокдаунРіздво