Меркель проти перегляду угоди з Brexit

Берлін готовий зробити все можливе, для того щоб запобігти "неузгоджений" вихід Великобританії з ЄС

Канцлер Германии Ангела Меркель не поддерживает инициативы пересмотра соглашения по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

"Пересмотр соглашения между Брюсселем и Лондоном не значится в повестке дня", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

По ее словам, Берлин готов сделать все возможное, для того чтобы предотвратить "несогласованный" выход Великобритании из ЕС, так как подобное развитие событий приведет к неопределенности.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС по Brexit.

Отметим, евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил, что Британия выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.