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Меркель проти перегляду угоди з Brexit

Новини » Політика    04.02.2019 - 16:13
Меркель проти перегляду угоди з Brexit
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Берлін готовий зробити все можливе, для того щоб запобігти "неузгоджений" вихід Великобританії з ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не підтримує ініціативи перегляду угоди з Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

"Перегляд угоди між Брюсселем і Лондоном не значиться на порядку денному", - сказала Меркель на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо.

За її словами, Берлін готовий зробити все можливе, для того щоб запобігти "неузгоджений" вихід Великобританії з ЄС, так як подібний розвиток подій призведе до невизначеності.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що у неї є нові ідеї і підтримка британських парламентаріїв для відновлення переговорів з ЄС щодо Brexit.

Зазначимо, євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що Британія вийде з ЄС (Brexit) на 9 місяців пізніше, ніж планувалося.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.

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