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Меркель закликала німців до самоізоляції, щоб "вірус не вийшов з-під контролю"

Автор: Максим Зайченко

У суботу, 17 жовтня, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала німців обмежити соціальні контакти та звести до мінімуму поїздки. За її словами, існує ризик, що ситуація з коронавірусом в країні погіршиться.

Про це Меркель сказала в особистому зверненні до нації, пише агентство Reuters.

За її словами, потрібно зробити все, щоб "вірус не вийшов з-під контролю".

"Я звертаюся до вас: зустрічайтеся з меншою кількістю людей, як вдома, так і на вулиці. Будь ласка, відмовтеся від будь-якої подорожі, яке не є абсолютно необхідною, від будь-якої вечірки, яка не є абсолютно необхідною... Ми повинні зробити все, щоб вірус не вийшов з-під контролю. Кожен день на рахунку", - сказала Меркель.

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Нагадаємо, 15 жовтня у Німеччині посилили протиепідемічні заходи через поширення коронавірусу. Вперше з квітня в країні за добу почали фіксувати понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що населення Німеччини скоротилося вперше за 10 років.

Зазначимо, в ООН вважають, що пандемія коронавірусу викликала більший економічний шок, ніж глобальна криза 2008 року.

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