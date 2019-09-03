ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель запросила Гончарука до Берліну

Новини » Політика    03.09.2019 - 13:22
Меркель запросила Гончарука до Берліну
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Канцлер Німеччини привітала Гончарука з обранням на посаду прем'єр-міністра

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з обранням на пост глави уряду і покликала його на зустріч в Берлін. Про це Меркель повідомила у відкритому листі до Олексія Гончарука, повідомляє РБК-Україна.

Меркель зазначила, що Німеччина підтримує Україну щодо ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації і боротьби з корупцією.

"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі по багатьом викликам, що стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала своє власне майбутнє з суверенітетом і повною територіальною цілісністю", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Німеччина зацікавлена у подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.

Також Меркель запросила Гончарука на зустріч в Берлін.

"Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом в Берліні", - повідомила Меркель.

Нагадаємо, в кінці серпня Меркель провела телефонну розмову з Зеленським. Глави держав обговорили ситуацію з безпекою на сході України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Меркель обговорила з Путіним майбутню зустріч в нормандському форматі, щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У США закликали ЄС більше допомагати Україні Україну відвідають сенатори, яких не пустили в Росію
Новини України УкраїнаАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся