Канцлер Ангела Меркель представила концепцію виходу Німеччини з режиму ізоляції через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Focus.

Так, з 4 травня почнуть поступово відкриватися школи. Спочатку заняття відновляться у випускних класах, потім у більш молодших. Планується, що масові заходи будуть заборонені до кінця літа.

Великі торгові центри також залишаються закритими. Також забороненими залишаться релігійні заходи.

Непродовольчі магазини площею до 800 квадратних метрів можуть відновити свою роботу за умови дотримання необхідних санітарних заходів.

Також з 4 травня зможуть відновити свою роботу перукарні, салони краси і барбершопи.

При цьому Ангела Меркель зазначила, що уряд буде настійно рекомендувати носити маски в громадському транспорті і в магазинах, однак вона уточнила, що це лише рекомендація. Також вона зазначила, що дистанція при контактах повинна бути збережена.

Також влади будуть відслідковувати ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригувати стратегію.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує уповільнення поширення коронавірусу в Італії, Іспанії, Німеччини та Франції. У ВООЗ наголосили, що швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі пандемії.