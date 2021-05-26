У Меркель підтвердили, що не дозволять поставки зброї Україні

Уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель дотримується заборонної політики експорту озброєнь і не видає дозволів на його постачання Україні. У Берліні підкреслили, що виступають за політичне вирішення військового конфлікту на Донбасі.

Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

"У контексті України ми не видаємо дозволів на постачання озброєнь. Я можу говорити за чинний уряд - поки його термін повноважень не закінчився - позиція не зміниться", - сказав Зайберт, коментуючи заяву співголови партії" зелених "Роберта Хабека, який виступив за постачання Україні"оборонних озброєнь для самозахисту". Представник німецького уряду додав, що Берлін виступає за політичне вирішення збройного конфлікту на Донбасі, основу якого повинні скласти "Мінські угоди". За словами Зайберта, Німеччина надає Україні дипломатичну, економічну і політичну підтримку.