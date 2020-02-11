Меркель відреагувала на відмову Крамп-Карренбауер балотуватися в канцлери ФРН

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль через рішення голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не балотуватися на пост глави уряду і в майбутньому відмовитися від посади голови ХДС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меркель зазначила, що продовжить "активно працювати" з Крамп-Карренбауер під час висунення нового кандидата від партії на пост канцлера, а також в уряді, де Крамп-Карренбауер продовжить очолювати міністерство оборони.

"Я прийняла це рішення до відома, шкодую про нього. Я думаю, що воно далося Аннеґрет Крамп-Карренбауер нелегко. Я дякую їй за готовність і далі супроводжувати процес пошуку кандидатури на пост канцлера як голова партії", - сказала Меркель.

Канцлер відзначила успіхи Крамп-Карренбауер на посаді голови партії.

Вона нагадала, що у співпраці між ХДС і її сестринської партією Християнсько-соціальним союзом (ХСС) були "відомі великі труднощі", які зараз подолані.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини та голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер відмовилася висувати свою кандидатуру на пост канцлера ФРН. Також вона відмовиться від поста партійного лідера.

Раніше Меркель заявила, що має намір і надалі залишатися одночасно лідером партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) і очолювати уряд Німеччини. Тоді вона запропонувала на місце голови ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер.