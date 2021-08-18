Меркель обговорила з Байденом ситуацію в Афганістані

Сьогодні відбулась телефонна розмова Канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Джо Байдена. Світові лідери порушили питання щодо ситуації навколо захоплення "Талібаном" влади Афганістану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови пресвідділу та інформації Федерального уряду Німеччини Зайберта Штеффена.
Під час розмови Меркель відзначила важливість допомогти якомога більшій кількості біженців з Афганістану, які увесь час підтримували Німеччину.
Лідери країн порушили питання подальшої співпраці між збройними силами Німеччини й військовослужбовцями США в аеропорту Кабула й домовились евакуювати більше вразливих людей.