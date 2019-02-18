Меркель стурбована невдоволенням США "Північним потоком-2"

Як зазначається, влада Німеччини побоюється жорстких заходів з боку адміністрації Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена "агрессивной политикой США" в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В канцелярии Меркель отметили, что власти Германии опасаются жестких мер со стороны администрации Трампа, недовольной строительством "Северного потока-2".
В частности, как сообщается, Вашингтон пытается спровоцировать противоречия между Германией и ее европейскими партнерами.
"Американские дипломаты полагаются в этом вопросе на Францию и Бельгию", - пишет издание.
Напомним, 16 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает озабоченность Украины строительством "Северного потока-2".
Она отметила, что несмотря на это, что другие газопроводы будут существовать, Украина останется транзитным государством.
Также РБК-Украина писало, что Меркель во время выступления в Мюнхене подчеркнула, что Украина остаться транзитной страной для российского газа.
Ранее сообщалось, что представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".