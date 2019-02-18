Меркель стурбована невдоволенням США "Північним потоком-2"

Як зазначається, влада Німеччини побоюється жорстких заходів з боку адміністрації Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена "агрессивной политикой США" в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В канцелярии Меркель отметили, что власти Германии опасаются жестких мер со стороны администрации Трампа, недовольной строительством "Северного потока-2".

В частности, как сообщается, Вашингтон пытается спровоцировать противоречия между Германией и ее европейскими партнерами.

"Американские дипломаты полагаются в этом вопросе на Францию и Бельгию", - пишет издание.

Напомним, 16 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает озабоченность Украины строительством "Северного потока-2".

Она отметила, что несмотря на это, что другие газопроводы будут существовать, Украина останется транзитным государством.

Также РБК-Украина писало, что Меркель во время выступления в Мюнхене подчеркнула, что Украина остаться транзитной страной для российского газа.

Ранее сообщалось, что представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".