Меркель виключила обов'язкову вакцинацію. Але просить німців щепитися від COVID

За її словами, коронавірус можна буде контролювати тільки при рівні вакцинації 85%.

"Деяким вакцинація може здатися зайвою або небезпечною. Тому я кажу всім, хто ще не впевнений: вакцинація захищає не тільки вас, але і тих, хто вас любить, хто вам близький. І чим більше ми будемо вакциновані, тим вільніше ми будемо жити", - зазначила Меркель.

Що стосується обов'язкової вакцинації окремих груп, канцлер підкреслила, що Німеччина не має наміру йти шляхом Франції.

"Я думаю, буде набагато більше тих, хто буде вакцинований. Серед населення є велика готовність до вакцинації", - додала Меркель.