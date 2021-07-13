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Меркель виключила обов'язкову вакцинацію. Але просить німців щепитися від COVID

Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виключає введення обов'язкової вакцинації від COVID для окремих груп населення. Але закликає населення робити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

За її словами, коронавірус можна буде контролювати тільки при рівні вакцинації 85%.

"Деяким вакцинація може здатися зайвою або небезпечною. Тому я кажу всім, хто ще не впевнений: вакцинація захищає не тільки вас, але і тих, хто вас любить, хто вам близький. І чим більше ми будемо вакциновані, тим вільніше ми будемо жити", - зазначила Меркель.

Що стосується обов'язкової вакцинації окремих груп, канцлер підкреслила, що Німеччина не має наміру йти шляхом Франції.

"Я думаю, буде набагато більше тих, хто буде вакцинований. Серед населення є велика готовність до вакцинації", - додала Меркель.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків і всіх працюючих в лікарнях. З 15 вересня в лікарнях будуть проводитися перевірки і вводитися санкції.

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ГерманияАнгела МеркельВакцинація