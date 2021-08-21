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Меркель: у Європі очікували, що опір афганської армії буде сильнішим

Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що афганська армія впала з "запаморочливою швидкістю". У Європі очікували, що опір буде сильнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Меркель визнала, що опір афганської армії бойовикам "Талібану" було невірно оцінено.

"Армія впала з запаморочливою швидкістю. Ми очікували, що опір буде сильнішим", - заявила канцлер.

Меркель сказала, що зараз основна увага приділяється порятунку людей з Афганістану, але пізніше буде потрібно обговорення того, що було або чого не було досягнуто.

Раніше Євросоюз назвав умови для співпраці з "Талібаном".

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АфганистанАнгела Меркель