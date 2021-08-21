Меркель: у Європі очікували, що опір афганської армії буде сильнішим

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що афганська армія впала з "запаморочливою швидкістю". У Європі очікували, що опір буде сильнішим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Меркель визнала, що опір афганської армії бойовикам "Талібану" було невірно оцінено.
"Армія впала з запаморочливою швидкістю. Ми очікували, що опір буде сильнішим", - заявила канцлер.
Меркель сказала, що зараз основна увага приділяється порятунку людей з Афганістану, але пізніше буде потрібно обговорення того, що було або чого не було досягнуто.
Раніше Євросоюз назвав умови для співпраці з "Талібаном".