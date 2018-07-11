Меркель відповіла на слова Трампа щодо залежності Німеччини від РФ

Меркель наголосила, що Німеччина є другою країною, яка надає для НАТО найбільше військових

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна повністю незалежна у своєму політичному виборі, чим відповіла на критику президента США Дональда Трампа, що Берлін "повністю контролюється Росією". Про це вона заявила по прибутті на саміт НАТО, повідомляє Reuters.

Меркель відмітила, що на власному досвіді знає, яка частина Німеччини підвладна Радянському союзу.

"Я дуже щаслива, що сьогодні ми об’єднані у вільну Федеративну республіку Німеччина. Через це ми можемо казати, що ми можемо проводити незалежну політику і приймати незалежні рішення. Це дуже добре, особливо для мешканців східної Німеччини" - наголосила вона.

У той момент, Меркель відкинула критику Трампа щодо недостатнього внеску Німеччини у діяльність НАТО. Вона наголосила, що Німеччина є другою країною, яка надає для Північноатлантичного альянсу найбільше військових.

"Німеччина робить для НАТО дуже багато" - заявила Меркель.

Відзначимо, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що Німеччина залежна від Росії у питанні проекту газопроводу.