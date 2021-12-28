У мерії Дніпра розповіли, як місто бореться з аномальним снігопадом

За словами головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антона Андрієнка, у місті випала аномальна кількість опадів, яка сягає в деяких місцях до 50 см.наразі всі в'їзди до міста - проїзні, до того ж патрульна поліція перекрила їх для фур.

"В даний час на дорогах міста спостерігаються великі затори. Рух ускладнюється, в тому числі і через ДТП, оскільки багато водіїв виїхали в таку сильну негоду ще на літній гумі. Крім того, роботі спецтехніки сильно заважає велика кількість припаркованих автомобілів. Тому звертаємося до водіїв - не виїжджати в місто, не залишати автомобілі на узбіччі, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки, оскільки для таких спецмашин повинен бути максимально вільний проїзд", - підкреслив під час брифінгу 28 грудня Антон Андрієнко.

Представник мерії також додав, що снігоприбиральна техніка працюватиме цілодобово, поки йтиме сніг і автодороги міста не будуть розчищені. Вночі на дороги Дніпра додатково виїде ще Спецтехніка.

Водночас старший інспектор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Денис Щербина зазначив, що, попри негоду, всі маршрути громадського та автобусного транспорту працюють у штатному режимі.

"На маршрутах працюють понад 800 автобусів, 180 трамваїв, 124 тролейбуси. Але через велику кількість ДТП пробки на дорогах збільшують інтервали на маршрутах громадського транспорту. Зараз працюють 9 снігоочисних трамваїв. Вранці, коли ще не був перекритий в'їзд в місто для вантажівок, такі машини на схилах блокували тролейбусний рух, наприклад, подібна ситуація була на просп.Поля. Були й такі ситуації, коли автомобілі виїжджали на колії, блокуючи рух і для трамваїв", - розповів Денис Щербина.

Він також додав, що для забезпечення стабільної роботи електротранспорту готові всі аварійні бригади.

"Для стабільної роботи трамваїв і тролейбусів при такій негоді будемо використовувати спеціальні залізографітові накладки на струмоприймачах, що дозволить працювати при льоду на контактних проводах. Аварійні бригади електротранспорту працюватимуть цілодобово, в тому числі і будуть зчищати лід на контактних мережах", - підкреслив Щербина.