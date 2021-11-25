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У мерії Дніпра підписали меморандум з "Прозорро.Продажі"

Автор: Наталія Гурковська

25 листопада Дніпро одним з перших в Україні підписав меморандум з державним підприємством "Прозорро.Продажі" щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації та оренди майна та земельних ділянок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

"Прозорро.Продажі" - одна з найефективніших нині систем. Ми раді, що, підписавши цей меморандум, Дніпро став одним з перших у практиці, яка згодом розповсюдиться на всю країну. Дніпро - відкрите місто, яке прагне бути комфортним для своїх мешканців і відповідально ставиться до коштів міського бюджету", - сказав секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара.

Як зазначається в міськраді, співпраця дозволить залучати більше потенційних інвесторів та підвищувати вартість лотів на електронному аукціоні.

"Ми хочемо допомогти всім навчитися користуватися цією системою, в якій проходять електронні аукціони, щоб прозоріше та ефективніше використовувати комунальне майно. Від цього мешканці отримають нові робочі місця, адже бізнес створюватиме нові об’єкти. Міста ж отримуватимуть більше грошей до бюджету", - повідомив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.

Міста-підписанти меморандуму також отримуватимуть розлогі консультації фахівців "Прозорро.Продажі". Зокрема, у проведенні тренінгів допомагає Асоціація міст України.

Як повідомлялося, раніше мерія Дніпра підписала меморандум із громадською організацією "ААЦ "Львівський регуляторний хаб".

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Дніпро