У мерії Дніпра підписали меморандум з "Прозорро.Продажі"

"Прозорро.Продажі" - одна з найефективніших нині систем. Ми раді, що, підписавши цей меморандум, Дніпро став одним з перших у практиці, яка згодом розповсюдиться на всю країну. Дніпро - відкрите місто, яке прагне бути комфортним для своїх мешканців і відповідально ставиться до коштів міського бюджету", - сказав секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара.

Як зазначається в міськраді, співпраця дозволить залучати більше потенційних інвесторів та підвищувати вартість лотів на електронному аукціоні.

"Ми хочемо допомогти всім навчитися користуватися цією системою, в якій проходять електронні аукціони, щоб прозоріше та ефективніше використовувати комунальне майно. Від цього мешканці отримають нові робочі місця, адже бізнес створюватиме нові об’єкти. Міста ж отримуватимуть більше грошей до бюджету", - повідомив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.

Міста-підписанти меморандуму також отримуватимуть розлогі консультації фахівців "Прозорро.Продажі". Зокрема, у проведенні тренінгів допомагає Асоціація міст України.