Мэры начали получать штрафы за срыв мобилизации. Кого хотят наказать и что говорят юристы

В Украине мэры начали получать штрафы на десятки тысяч гривен за якобы срыв мобилизационных планов. "Ассоциация городов Украины" уже заявила о нарушении законодательства и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по поводу этой ситуации.

РБК-Украина рассказывает о том, кого из мэров уже оштрафовали за невыполнение мобилизационных планов и законны ли такие действия.

Кого из мэров уже оштрафовали

На днях мэр Дрогобыча Тарас Кучма заявил, что его оштрафовали на 34 тысячи гривен за невыполнение мобилизационного плана. Его сначала обязали прийти в ТЦК, но мэр не смог явиться туда, поскольку встречал в городе гроб погибшего воина. На следующий день в полицию поступило письмо от ТЦК, чтобы Кучму доставили к ним. Этот факт больше всего возмутил мэра.

"Протокол относительно выписанного штрафа о якобы срыве мобилизационного плана будем обжаловать в судебном порядке. Еще раз подчеркиваю, мы, городские головы, делаем все возможное для обеспечения жизнедеятельности в громадах. Но принудительно "ловить" и силой отправлять людей на войну мы не можем", - заявил Тарас Кучма.

Он также отметил, что с 2022 года в городе активно происходил призыв на фронт и мобилизационный резерв уже заканчивается, поскольку все, кто должен быть в армии - уже там.

"Мой сын сейчас воюет, а брат пропал без вести. Сам я отдал свой долг в 2014-15 годах", - добавил Кучма.

Отметим, что Кучма сначала был добровольцем во взводе разведки украинского батальона имени генерала Кульчицкого, а затем начальником медицинской службы.

По словам Тараса Кучмы, мэры других городков Львовской области получили аналогичные штрафы, а именно - Трускавца (Андрей Кульчинский), Сходницы (Иван Пиляк), Борислава (Игорь Яворский) и Меденич (Михаил Живчин). Все они планируют обжаловать штраф. Глава Борислава подтвердил эту информацию СМИ.

По мнению Кучмы, данная ситуация со штрафами возникла из-за политических мотивов, поскольку оппоненты уже готовятся к выборам.

Какая реакция Ассоциации городов Украины

27 января Ассоциация городов Украины направила открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявила о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших громад в 2025 году.

Кроме ситуации со штрафами за мобилизационные планы Тарасу Кучме, Ассоциация также заявила о неправомерных действиях в отношении главы Ирпенского городского совета Александра Маркушина, которого арестовали на 60 суток с правом внесения 30 миллионов гривен залога за выезд за границу, хотя он как отец-одиночка имеет на это право.

А также вспомнили ситуацию с главой Нетешинского городского совета Александра Супрунюка, которого отстраняют от выполнения обязанностей на 60 суток с домашним арестом за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений.

"Системное давление на местное самоуправление ослабляет громады и Украину в целом, а значит приводит к ослаблению страны в войне с агрессором, делает сложнее путь к нашей Победе", - говорится в письме.

В своем обращении Ассоциация призвала президента защитить права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость.

Ответственны ли мэры за мобилизационные процессы

В прошлом году Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" №3633-IX. С тех пор на органы местного самоуправления возложили обязанности:

обеспечивать организацию призыва граждан на военную службу;

вызывать лиц призывного возраста в ТЦК;

обеспечивать на территории соответствующих населенных пунктов ведение персонально-первичного военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

обеспечение прибытие граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации, транспортных средств и техники на сборные пункты и в военные части;

обеспечивать на территории своих населенных пунктов планирование и проведение мобилизационной подготовки, а также проведение мероприятий мобилизации и демобилизации.

Что говорят юристы о данной ситуации

"Вопрос о плане мобилизации - это исключительно субъективное видение представителей Министерства, потому что на законодательном уровне такого нет. Мобилизация продолжается, ТЦК работают, военнообязанные появляются в военкоматы. Тогда о каком срыве мобилизации идет речь", - говорит адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, на законном уровне не устанавливается количество выполнения мобилизационного плана. Это определяется негласными приказами.

"Поэтому, если мэров и будут протягивать к ответственности, то они это успешно обжалуют в судебном порядке. Нигде не указано количество мобилизационного плана", - добавляет адвокат.

Анищенко также отметила, то прошлогодние изменения в законодательстве действительно возложили определенные обязательства как на работодателей, так и на госслужащих, в частности организация мобилизации, доставку военнообязанного в ТЦК и тому подобное.

"Здесь может возникать вопрос относительно качественного выполнения мобилизации, а по количеству - то такого нигде нет. Мэров могут привлечь к ответственности за какие-то там мобилизационные требования, но это постановление должно быть мотивировано и обосновано. Мне будет интересно посмотреть на признание этих постановлений неправомерными, ведь ТЦК работают, работодатели сообщают работникам о повестках, то о каких нарушениях мы можем говорить?" - отмечает адвокат.