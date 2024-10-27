В сети заявили об оккупации Левадного в Запорожской области. Что говорят в ВСУ

Сегодня, 27 октября, сервис DeepState сообщил об оккупации российской армией населенного пункта Левадное в Запорожской области. Он расположен недалеко от админграницы с Донецкой областью.

Украинские военные подтверждают продвижение войск РФ на том участке фронта.

"Действительно, на том участке линии боевого столкновения после Угледара враг нарастил определенные усилия. Провел перегруппировку и провел массированные штурмовые действия, в результате чего имел частичный успех, то есть вклинился в нашу оборону на глубину приблизительно взводного опорного пункта", - сказал спикер.

По его словам, сейчас продолжаются меры по возобновлению позиций и стабилизации обстановки.

Спикер Сил обороны юга заявил, что не спешил бы называть Левадное населенным пунктом. Он отметил, что это полевой стан.

"Это простой полевой стан, который находился в низине, и защищать его, проводить там оборонительные действия немного сложно. Сейчас все командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, под контролем ВСУ, и продолжается оборонная операция по восстановлению положения", - объяснил Волошин.

скриншот deepstatemap.live