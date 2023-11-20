В сети UPG стартуют продажи зимнего дизеля, устойчивого к низким температурам

К существенным похолоданиям, присущим зимнему сезону, готовы!

Часто первые ощутимые морозы приходят в Украину еще осенью и могут оказаться настоящим испытанием для водителей авто с дизельным типом двигателя. Чтобы сюрпризы погоды никого не застали врасплох, UPG начала продажу зимнего дизеля, который обеспечивает отличную работу двигателя даже при минус 21°C. Первая партия высококачественного горючего уже сегодня доступна на каждом сети АЗК.

В компании рассказали, что продукт имеет примерные технические характеристики и, как и остальные марки горючего на автозаправочных комплексах сети, соответствуют стандарту Евро-5.

В Украину дизель приехал с Ближнего Востока. Морозостойкое горючее произведено на высокотехнологичном нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Кувейте. Согласно выводу испытательной лаборатории, один из важнейших показателей – цетановое число составляет 52 единицы. О "чистоте" продукта свидетельствует и низкое содержание серы – 3,5 мг/кг при допустимой норме 10 мг/кг. Содержимое других компонентов – минимальное, что также положительно влияет на качество работы двигателя.

В UPG отметили преимущества использования высококачественного топлива. Кроме отсутствия проблем с автомобилем в морозное утро, наполняя бак дизелем с улучшенными техническими характеристиками, водители оберегают топливную систему машины и заботятся об окружающей среде. Именно стандарт Евро-5 предусматривает более строгие требования к степени очистки от частиц, вредящих экологии.

Фото: пресс-офис АЗК UPG

Также это дополнительная возможность сэкономить: расход топлива становится меньше. Да и вообще ценовая политика на UPG остается стабильной и лояльной, что, согласитесь, тоже весомый довод при выборе заправки.

«Горючее с Ближнего Востока импортируем уже несколько месяцев. Это направление мы открыли летом и были уникальными на рынке. Сейчас наращиваем поставки, ведь удовлетворены качеством нефтепродуктов и стремимся предлагать нашим клиентам только лучшее.

Немного погодя в продаже появится и арктический дизель, устойчивый к сверхнизким температурам. В Украине такие пиковые морозы случаются нечасто и длятся недолго, но и к ним нужно быть готовыми», – рассказала маркетинг-директор сети Надежда Ганулич-Манукян.

Компания в очередной раз призывает убедиться, готов ли ваш автомобиль к зиме, которая уже скоро посетит нас с первыми гололедами и ощутимыми морозами. Ведь речь идет не только о комфорте, но и безопасности на дороге. Важным пунктом в этой подготовке является и своевременный переход на горючее, которое лучше всего соответствует температуре воздуха.