Без сети. По Украине проблемы с мобильной связью: что известно

Kyivstar

Как рассказали РБК-Украина в компании Kyivstar, из-за отсутствия энергоснабжения в большинстве областей Украины наблюдается сложная ситуация с работой мобильных сетей всех операторов, а не только Kyivstar.

"Но Kyivstar использует все технические возможности для того, чтобы уменьшить влияние отключений на работу сети. Сейчас для поддержания работы сети там, где это возможно, задействовано до 260 мобильных и около 400 стационарных генераторов, работают все бригады нашей компании и подрядных организаций в пути постоянно более 100 машин, которые регулярно доставляют топливо во всех регионах. Только за сутки мы использовали более 60 000 литров горючего", - рассказали в компании.

LifeCell

В компании LifeCell рассказали, что также наблюдают проблемы с мобильной связью по всей Украине.

"Поддерживаем узловые сайты на генераторах, довозим топливо, делаем все, что можем", – сказал представитель мобильного оператора.

Когда ждать улучшения ситуации

Как отмечают в компании Kyivstar, полноценное возобновление работы мобильных сетей будет происходить постепенно вместе с возобновлением электроснабжения. В LifeCell также отметили, что возобновление связи зависит от энергоснабжения.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что мобильная связь уже постепенно восстанавливается. Лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.

А вот в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях сохраняются трудности в работе.

"Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь. Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали раньше", - отметил Федоров.