В сети сообщали о заходе оккупантов на мясокомбинат в Волчанске. В ВСУ опровергли

Отмечается, что ранее в сети появлялись сообщения о том, что россияне зашли на местный мясокомбинат и закрепились там. Однако Волошин сослался на информацию администрации города, которая заявляла, что оккупантов в городе нет.

Скриншот: Мясокомбинат в Волчанске (google.com/maps)

"Все бои продолжаются вблизи города, и как раз город обстреливают. То есть информация о присутствии оккупантов официально не подтверждена не была. Враг пытается этим распространить панику среди населения и распространяет недостоверную информацию", - сказал спикер.

ВСУ получают подкрепление

Также Волошин объяснил, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая этим, что население будет в угрозе, которая надвигается именно через границу. Он посоветовал доверять официальной информации из проверенных источников.

"В настоящее время ситуация контролируется силами обороны. Наши защитники получают подкрепление и стабилизируют обстановку в том или ином направлении. А в интересах проведения операции больше информации сказать не могу", - подытожил он.