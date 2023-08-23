В сети сообщили, что вертолет РФ якобы "залетел в Полтаву": что говорит разведка

"Официальная информация будет. Предварительно да, такая информация есть. Надо немного подождать. Ведется работа и с экипажем, в том числе. Все в порядке. Новости будут", - сказал Юсов, в ответ на вопрос, есть ли официальная информация о "попадании Ми-8 в Полтаву".

Что произошло

По сети активно распространялись слухи, что в Украину якобы прилетел и сел на нашей авиабазе российский вертолет Ми-8. В сети писали, что пилоты вертолета, мол, "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины", но когда поняли, где оказались, но уже было поздно.

Добавим, что информацию о том, что российский вертолет перелетел на территорию Украины, а его экипаж добровольно сдался в плен, писал и журналист Юрий Бутусов. Его сообщения активно распространялись в СМИ. Отметим, что ранее об "исчезновении Ми-8" заявляли российские пропагандисты. Они утверждали, что боевой вертолет "случайно сел в Полтаве".

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