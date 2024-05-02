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В сети написали об обысках у мэра Ирпеня: полиция сделала заявление

Фото: правоохранители проводят обыски у мэра Ирпеня (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

В сети распространяется информация, что сегодня, 2 мая, в Ирпенском горсовете и у мэра Ирпеня Александра Маркушина якобы прошли обыски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киевской области.

Правоохранители сообщили, что они устанавливают обстоятельства начисления зарплат и премий чиновникам исполкома Ирпенского городского совета.

"По заявлению депутата Ирпенского городского совета Киевской областной прокуратурой было зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 УКУ "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения", - сообщили в полиции.

Сейчас следователями полиции Киевской области проверяется информация о чрезмерно завышенных зарплатах и премиях должностных лиц горисполкома.

В рамках досудебного расследования сегодня, 5 мая, полицией Киевской области в помещении Ирпенского горсовета объявлено два постановления Святошинского районного суда города Киева на проведение временного доступа к вещам и документам определенных должностных лиц.

"Других следственных действий в админздании городского совета или в исполнительном комитете полицейскими не проводилось. Непосредственно в кабинете и по месту жительства городского головы Ирпеня следственные действия не осуществлялись", - сообщили правоохранители.

 

Напомним, вчера, 1 мая, в Киеве было сообщено о подозрении чиновникам.

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Ирпень