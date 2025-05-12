Сеть ОККО за первый квартал уплатила в госбюджет более 5 млрд грн налогов

За январь-март 2025 года группа ОККО заплатила в государственный бюджет и фонды 5 миллиардов 198 миллионов гривен налогов. Это на 12,5% больше, чем было уплачено за первый квартал 2024 года.

В частности, 4 миллиарда 386 миллионов гривен было уплачено на таможню при импорте товаров, а 892 миллиона гривен - непосредственно с операционной деятельности группы. Показатель уплаты налогов в пересчете на 1 литр реализованного топлива составил в первом квартале 2025 года 2,77 грн/л, год назад - 2,71 грн/л.

В пересчете же на 1 АЗК ОККО месячный показатель уплаты налогов вырос в первом квартале-2025 до 743,49 тысячи гривен. Год назад было 728,01 тысячи гривен.

Существенный рост продемонстрировали и суммарные показатели уплаты единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС). В первом квартале 2025 года на каждого работника ОККО приходилось ежемесячно 12 158 гривен таких платежей. В первом квартале 2024 года сумма составляла 9 212 гривен.

"Кроме уплаты налогов, а это только за последние три года суммарно - 49,1 миллиарда грн, мы активно инвестируем в страну, - привлекаем собственный и западный капитал для создания новой инфраструктуры и рабочих мест вне рынка топливного ритейла. При этом мы редко говорим о потерях. А это на сегодня в товаре, активах и основных средствах уже более 100 млн долларов", - отметил вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.

По его словам, в 2025 году враг попал в Одесскую нефтебазу, где хранился ресурс компании, в прошлом компания потеряла четыре нефтебазы.

"Собственно, это еще одно важное для нас направление, куда мы системно вкладываемся, - усиливаем оружием и техникой войско. В рамках совместных с фондом "Повернись живим" инициатив ОКО за ОКО мы уже обеспечили подразделения разведтехникой, пехотным вооружением, комплексами "Пульстрон", сейчас идет 4 волна - усиливаем Дронопад, кормим бесплатно военных на прифронтовых АЗК. Всего на эти цели, а также на восстановление страны и вклад в создание безбарьерного общества мы уже направили 2,5 млрд грн и продолжаем это делать дальше", - добавил он.