Сеть АЗК UPG: как собственная лаборатория и многоуровневая система проверки контролируют качество топлива

Когда топливо – качественное, это залог отличной работы вашего автомобиля. В национальной сети АЗК UPG знают все о качественных нефтепродуктах. Здесь каждый день заботятся о том, чтобы клиенты были обеспечены высококачественным топливом. Чтобы топливо соответствовало заявленным параметрам производителя до момента, когда вы наполняете им бак своего авто, компания внедрила и уже много лет практикует многоступенчатую систему контроля. Предусмотрено все: и анализ проб из каждой партии, и защитная пломбировка бензовозов, и постоянная чистка топливных резервуаров на нефтебазах и заправочных комплексах. Отслеживается каждое звено цепочки топливной логистики.

Ключевую роль в этом играет работа лаборатории по контролю качества. У UPG она собственная. Это стационарная испытательная лаборатория, прошедшая аккредитацию по международному стандарту ISO170-25. На соответствие государственным стандартам Украины здесь тщательно проверяется каждая партия топлива, прибывшего прямо с завода-производителя в Европе, Америке или на Ближнем Востоке.

Собственная лаборатория UPG по контролю качества топлива (фото: пресс-офис АЗК UPG)

«Компетентность нашей лаборатории признана на международном уровне. Оборудование, помещение, ведение технических записей и т.д. — все отвечает требованиям, предусматренным настоящим стандартом. Конечно, точность исследований зависит и от человека, поэтому наши специалисты также проходят аккредитацию, постоянно учатся, повышают компетентность», — рассказывают в компании.

В UPG объяснили, что по вопросу нефтепродуктов качество имеет много параметров. Задача сотрудников лаборатории – проконтролировать каждый. Так дизельное топливо должно соответствовать не менее девятнадцати показателям, бензин – пятнадцати, а газ – десяти.

Сначала отобранная проба вносится в специальный реестр, а дальше проходит полный цикл: от анализирования до 45-дневного хранения.

Зачем нужно хранить топливо в лаборатории столько времени? Эти пробы еще называют «арбитражными», а их хранение – еще одно требование ДСТУ. Делается это на случай вероятных споров. То есть, когда у потребителя возникает сомнение в качестве топлива, эта проба передается в независимую лабораторию, которая и выносит конечный вердикт.

Подтверждение качества – не минутное дело. Больше времени для проведения исследования требует бензин. В среднем для анализа одной пробы специалисты тратят около семи часов. На дизельное топливо уходит до четырех часов, а меньше времени требует исследования пробы газа — ориентировочно три с половиной часа. При необходимости здесь делают и экспресс-анализы.

«Роль лаборатории в мониторинге качества топлива очень важна. В течение месяца проводим десятки исследований. Этим летом, например, за месяц мы проверяли на соответствие более 40 проб газа. Бензина – в среднем 10 анализов. Это кропотливая работа, но только так сможем быть уверены, что предлагаем клиентам лучшее», — рассказали в лаборатории компании.

Лаборатория UPG проверяет на соответствие ДСТУ каждую партию импортируемого топлива (фото: пресс-офис АЗК UPG)

Наполняя бак авто на любом автозаправочном комплексе UPG, вы можете ознакомиться с сертификатом и паспортом качества, которые имеет каждая партия топлива. Для этого нужно просто обратиться к оператору, и вам охотно помогут.

Именно качество UPG называют фундаментом бренда. Соблюдение всех внутренних и общегосударственных норм лишь подтверждает, что основа, на которой строится и масштабируется этот бизнес, действительно прочная. И речь идет не только о топливе. Этот принцип распространяется и на сервис, который получают водители, ежедневно посещая сеть.