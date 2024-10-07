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Mercedes-Benz прекращает выпуск автомобилей такси после 120 лет производства: названа причина

Фото: Mercedes-Benz останавливает выпуск автомобилей такси (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes-Benz отказывается от бизнеса со 120-летней историей. Немецкий автопроизводитель перестал выпускать легковые коммерческие спецверсии, преимущественно использовавшиеся в такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nandelsblatt.

За восемь месяцев 2024 года продажи спецверсий такси упали на 71% с 1730 до 497 единиц. Таким образом, спрос на легковые такси германской марки снизился в 10-20 раз.

В течение десятилетий Mercedes-Benz E-Class был синонимом такси, однако в этом году в Германии продано всего 127 бизнес-седанов для разных сервисов. В издании отмечают, что пять лет назад на родине марки каждый второй автомобиль такси был Mercedes-Benz, но сегодня доля упала до 18%.

Кроме того, автопроизводитель не заинтересован в продолжении продаж заводских спецверсий такси, поскольку рынок слишком мал, а такси не соответствует стандартам роскоши. По словам топ-менеджера компании Олы Каллениуса, специальных скидок для операторов такси больше не будет, а заказать машину в базовой комплектации выбранным цветом больше нельзя. При этом Mercedes-Benz продолжит производить такси в сегменте минивэнов.

Интересно, что такси в современном понимании изобрел именно Daimler еще в 1896 году, то есть уместно говорить о виде бизнеса с более чем 120-летней историей. Отмечается, что немецкие таксисты постепенно пересаживаются на Volkswagen и Toyota. В последние годы бестселлерами сегмента остаются Volkswagen Touran и Caddy. Всего ежегодно в Германии регистрируется шесть-семь тысяч новых такси, так что емкость сегмента действительно невелика.

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