Mercedes-Benz представил один из самых дорогих в мире авто с 4-цилиндровым двигателем: подробности

Несмотря на довольно "взрослую" цену, Mercedes-AMG GT43 Coupe имеет в своем арсенале 416 л.с., которые он получает от 2,0-литрового бензинового двигателя, использующего электрический турбокомпрессор. Хотя модели GT55 и GT63 с двигателем V8 имеют полный привод, новая базовая модель имеет только привод на заднюю ось.

Интересно, что новому Mercedes-Benz AMG GT43 Coupe нужно всего 4,5 секунды, чтобы достичь 100 км/ч. Максимальная скорость в официальных характеристиках не упоминается, но, вероятно, она ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Отметим, что Mercedes-Benz устанавливает этот же 2,0-литровый двигатель в C63 и GLC63.

Клиенты смогут потратить еще больше средств на GT43 Coupe, учитывая, что Mercedes предлагает дополнительные аксессуары, включая колеса размером от 19 до 21 дюйма, три пакета внешнего вида AMG, вентилируемые передние сиденья и проекционный дисплей.