ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Mercedes-Benz показал электрический кроссовер GLC: первые фото и технические подробности

Среда 05 марта 2025 11:44
UA EN RU
Mercedes-Benz показал электрический кроссовер GLC: первые фото и технические подробности Фото: Mercedes-Benz показал электрический кроссовер GLC (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель показал первые официальные изображения и раскрыл технические подробности нового электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC. Электромобиль показан в фирменном камуфляже: фотографии сделаны во время зимних испытаний на шведском полигоне компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Электромобиль будет называться Mercedes-Benz GLC with EQ Technology. Даже через пёструю маскировочную плёнку заметно, что он сохранит привычные пропорции и стиль кроссоверов Mercedes-Benz, но обретёт и новые детали.

Судя по проему двери багажника, кузов будет серьезно переработан: и хотя бензиновый GLC второго поколения дебютировал всего три года назад, электромобиль может стать предвестником планового рестайлинга модели.

Mercedes-Benz показал электрический кроссовер GLC: первые фото и технические подробности

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology будет иметь 800-вольтовую электросистему и поддерживать быструю зарядку постоянным током мощностью более 320 кВт. Базовой версии достанется единственный электромотор собственной разработки на задней оси, причем ему принадлежит двухступенчатый редуктор, а инвертор сделан на основе карбида кремния. В версии 4Matic есть еще и электромотор на передней оси, одноступенчатый редуктор и возможность полного отключения питания для экономии заряда.

Суммарная мощность двух моторов - 489 л.с. В тормозной системе применен инновационный универсальный модуль, который объединил отдельные усилитель, главный цилиндр и блок ESP. Это позволило уменьшить габариты агрегатов.

Mercedes-Benz показал электрический кроссовер GLC: первые фото и технические подробности

Тяговый аккумулятор емкостью 94,5 кВт*ч гарантирует запас хода до 650 км на одной зарядке. На дальнобойность работает и стандартный тепловой насос, интегрированный в систему климат-контроля. Испытания электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC продолжаются, а его премьера должна состояться в сентябре на выставке IAA в Мюнхене. Хотя на рынок новый электромобиль выйдет только весной 2026 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Mercedes Электромобили Автомобильный рынок
NEWS
Россия сменила тактику. Готовится ли враг к новой ракетной атаке: мнение эксперта
Россия сменила тактику. Готовится ли враг к новой ракетной атаке: мнение эксперта
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины