Mercedes-Benz официально представил стильный седан CLA: раскрыты все подробности

Новый CLA построен на модульной платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Колесная база выросла на 61 мм относительно прежней модели (до 2790 мм), и это самая значительная прибавка из всех размеров. Потому что в длину седан стал больше на 35 мм (4723 мм), в ширину - на 25 мм (1855 мм), а в высоту - на 29 мм (1468 мм).

Mercedes-Benz CLA имеет безрамочные двери, гладкие боковины и утопленные дверные ручки, коэффициент аэродинамического сопротивления Cx снижен с 0,23 до 0,21. У электрических версий вместо решетки радиатора установлена заглушка, на которой размещены 142 светодиодные звездочки. Опция - матричные фары Multibeam.

Базовая комплектация предусматривает электрохромную панорамную крышу (без сдвижной секции). Благодаря ей компания декларирует увеличение запаса места над головами седоков. Немного просторнее стало на передних сиденьях, но по ширине салона новый CLA немного уступает предшественнику. Равно как и по размеру багажника: всего 405 литров вместо 460 литров. Впрочем, электрические версии имеют дополнительный передний багажник объемом 101 литр.

Отмечается, что базовый электромобиль оснащен электромотором с отдачей 272 л.с. и 335 Нм. Полноприводный Mercedes-Benz CLA 350 4Matic with EQ Technology дополнен вспомогательным синхронным электромотором спереди, который подключается только при необходимости, пиковая отдача системы - 354 л.с. и 515 Нм. Обе версии имеют литий-ионную тяговую батарею емкостью 85 кВт*ч. Паспортный запас хода - 792 и 771 км по циклу WLTP соответственно.

В конце года появится базовая электрическая версия с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 58 кВт*ч. Также на конец года намечен выход сразу трех гибридных модификаций. Они будут иметь новый четырехцилиндровый турбомотор на 1,5 литра с индексом M252.

Он будет работать в паре с восьмиступенчатым преселективным "роботом" 8F-eDCT, в который встроен 48-вольтовый электромотор мощностью 27 л.с. Литий-ионная батарея емкостью всего 1,3 кВт*ч расположена под сиденьем водителя. Индексы гибридных версий еще не обнародованы, но уже ясно, что в гамме будет два варианта с передним приводом (136 или 163 л.с.) и полноприводная версия (190 л.с.).

Выпускать новый CLA будут на заводе в немецком Раштатте. Позже будет организовано производство модели в Китае на совместном предприятии Beijing Benz. В Европе продажи седанов Mercedes-Benz CLA нового поколения начнутся в июле, первыми на рынок выйдут электрические версии.