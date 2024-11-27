Mercedes-Benz готовится к внедрению жесткой экономии: названная причина

Компания Mercedes-Benz резко сократит издержки из-за экономических проблем. По словам неназванных представителей бренда, в ближайшие годы производитель будет вынужден снизить бюджеты на несколько миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На такой шаг Mercedes-Benz толкает сложная экономическая ситуация и ослабление в Китае – крупнейшем авторынке, ранее приносившем немцам стабильную прибыль.

"В ближайшие годы мы сократим наши расходы на несколько миллиардов евро в год", - заявила представитель Mercedes-Benz. Но она не сообщила, как именно производитель собрался экономить: будут ли увольнения, сокращения заработных плат или закрытие заводов.

В настоящее время на предприятиях Mercedes-Benz в Германии работает около 90 тысяч человек. Компании принадлежит пять автозаводов и шесть площадок по производству двигателей. Кроме того, в Европе Mercedes-Benz управляет фабриками в Испании, Венгрии, Польше и Румынии.

По словам представителя компании, Mercedes-Benz уже встал на путь "значительной экономии", и он дает свои плоды.

"Мы продолжаем идти по этому пути спокойно, но крайне последовательно", - добавила она.

Сложная экономическая ситуация пошатнула стабильность автогигантов в Европе. Volkswagen впервые в истории закроет заводы в Германии, а Audi уволит 15 процентов сотрудников. На фоне падения спроса на электромобили около четырех тысяч европейских сотрудников сократит Ford.