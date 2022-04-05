Мера Рубіжного підозрюють у колабораціонізмі: закликав до підтримки РФ

Повідомляється, що у березні 2022 року мер міста Рубіжне здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої "військової операції" на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ.

Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ. До того ж закликав до невизнання державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).