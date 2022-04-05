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Мера Рубіжного підозрюють у колабораціонізмі: закликав до підтримки РФ

Офіс Генерального прокурора (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Проти мера міста Рубіжне Луганської області порушили кримінальне провадження за статтею "колабораціонізм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що у березні 2022 року мер міста Рубіжне здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої "військової операції" на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ.

Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ. До того ж закликав до невизнання державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Раніше ми повідомляли, що жителя Слов'янська заарештували за публікацію позицій ЗСУ в Telegram.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 41-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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