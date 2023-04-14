Мэра Полтавы Мамая официально уволили с должности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру .

Отметим, что 4 апреля 2023 вступил в законную силу приговор Высшего антикоррупционного суда, Мамая признали виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением та в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

12 апреля исполнительный комитет Полтавского горсовета уволил Мамая с должности и выдал трудовую книжку с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства.

Напомним, что суд уволил Мамая от наказания с испытательным сроком 1 год. Он также обязался перечислить в Фонд United 24 на общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Минцифры "Армия дронов" 2 млн гривен.

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