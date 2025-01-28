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Мэра Ирпеня отстранили от должности

Фото: Александр Маркушин, городской голова Ирпеня (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Сергей Пышкин

Печерский районный суд в рамках уголовного производства отстранил Александра Маркушина от должности городского головы Ирпеня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Ирпенская городская община - новости".

Маркушин, в свою очередь, подтвердил эту информацию на своей Facebook-странице.

"Это уже не просто личная атака на меня - это репрессия местного самоуправления, которая открыто и бесстыдно набирает обороты прямо на наших глазах", - заявил он и добавил, что во время заседания судья "не слушала ни адвокатов, которые буквально разгромили все обвинения, ни даже прокурора".

Дело против Маркушина

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает Маркушина в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу.

Согласно деталям дела, Маркушин 24 августа 2022-го пересек украинско-польскую границу и вернулся в Украину уже 30 числа того же месяца. Законным основанием для его выезда, как пишет Telegram-канал, могла быть заграничная командировка, но на тот период он официально не находился в ней. Тогда же Маркушин находился в официальном отпуске, а его обязанности исполнял первый заместитель городского головы.

Городской голова утверждает, что выехал после разрешения от Киевской областной военной администрации (ОВА), вернувшись с дронами для фронта. По его словам, он имел право выехать к 2-летнему сыну за границу без дополнительных разрешений, а официальный выезд был связан с волонтерской деятельностью.

В мае 2024-го в Ирпенском горсовете и у Маркушина прошли обыски.

 

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Ирпень