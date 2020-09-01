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Мер Тернополя заразився коронавірусом

Тернопіль, Вівторок 01 вересня 2020 10:50
Мер Тернополя заразився коронавірусом
Фото: Сергій Надал (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом. Жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим.

Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У мера біль у горлі, але загальний стан нормальний.

"Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу", - розповів Надал.

Мер переходить на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби у госпіталізації немає.

Нагадаємо, що у Тернопільській області за минулу добу заразились 180 людей, всього в області 6194 випадків коронавірусу.

Крім того, в "червону зону" карантину потрапила, зокрема, Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н).

Як відомо, в "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапило 10 міст і 11 районів.

Зазначимо, в Україні виявили ще 2088 нових випадків коронавірусу.

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