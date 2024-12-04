Мэр Тбилиси угрожает "ответом" госслужащим, поддержавшим протесты

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что государственные служащие, поддержавшие протесты в столице, получат "ответную реакцию" со стороны властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova .

В ходе заседания городского правительства он назвал действия протестующих "попыткой диверсии и государственного переворота".

По словам Каладзе, петицию в поддержку протестов подписали 229 сотрудников мэрии. При этом он отметил, что в столичной администрации работает до 32 тысяч человек.

"Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые с достоинством, профессионализмом и честностью служат нашей стране, этому городу и людям, живущим в этом городе. Попытка диверсии, поверьте, не останется без ответа, конечно, в рамках конституции и закона", - заявил он.

Протесты в Грузии

На парламентских выборах в Грузии 26 октября победила пророссийская партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе, набрав 54% голосов.

Президент страны Саломе Зурабишвили и получившие от 8% до 11% оппозиционные партии отказались признать результаты выборов из-за масштабных нарушений избирательного процесса. Новоизбранный парламент был объявлен нелегитимным. Людей призывали выходить на протесты.

Сначала митинги были многочисленны и не перерастали в стычки с силовиками.

Уже 28 ноября, когда сформированное на базе нового парламента правительство во главе с премьер-министром Кобахидзе отсрочило к 2028 году начало переговоров по вступлению страны в ЕС, акции протеста обострились.

Оппозиционные лидеры, партии и рядовые грузины начали масштабные протесты в центре Тбилиси с требованием отменить это решение.

Митинги проходят шестой день в центре грузинской столицы, а также в Батуми, Кобулеты, Озургеты и других городах страны.

В столице Грузии каждую ночь спецназовцы жестко разгоняют людей, используя водометы и слезоточивый газ и задерживая митингующих.