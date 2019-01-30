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Мер Риги спростував інформацію про своє затримання

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 15:30
Мер Риги спростував інформацію про своє затримання
Фото: Ніл Ушаков (flickr.com/saeima)

Ушаков заявив, що не збирається йти зі своєї посади

Мер Риги Ніл Ушаков спростував інформацію про своє затримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvnet.

Ушаков заявив, що не збирається йти зі свого поста.

Нагадаємо, раніше колишній депутат ризької думи Руслан Панкратов заявив про затримання Ушакова.

Місцеве агентство Leta раніше повідомляло, що в робочому кабінеті і за місцем проживання мера Риги пройшли обшуки.

Кілька працівників антикорупційного бюро прийшли близько 12:00 за місцевим часом в Ризьку думу. Цю інформацію з посиланням на власні джерела підтверджує агентство BNS. Обшуки пройшли в кабінеті Ушакова і у нього вдома.

За даними кореспондентів латвійської телерадіокомпанії LSM, з кабінету Ушакова вийшли шість співробітників KNAB. З собою працівники відомства забрали кілька портфелів і поліетиленовий мішок.

Наголошується, що приміщення співробітники правоохоронних органів залишили у супроводі директора юридичного управління Думи Яніса Лиепиньша.

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