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Мер Яремча потрапив у ДТП: відомі подробиці аварії

Автор: Марія Кучерявець

Міський голова Яремча (Івано-Франківська область) потрапив в аварію. Після ДТП його було госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр міської ради Яремча.

"Шановні мешканці громади! Сьогодні міський голова потрапив у ДТП. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі", - йдеться в повідомленні.

Що повідомили правоохоронці

За інформацією прес-центру поліції Івано-Франківської області, ДТП сталося 7 жовтня, близько 20 години, на дорозі Н-09 сполученням Мукачево - Львів у Яремчі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, мешканець Яремчанської територіальної громади, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Peugeot Partner, яким керував 37-річний мешканець Надвірнянщини.

Відомо, що в результаті ДТП з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв.

У поліції зазначили, що водій Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані, водія іншої автівки ще перевіряють.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння" ККУ.

Тривають слідчі дії.

Фото: мер Яремча потрапив у ДТП (facebook.com/frankivsk.police)

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ДТПІвано-Франківська область